Lecco, 27 dicembre 2020 – Il primo vaccinato contro il coronavirus in provincia di Lecco è Emanuele Moretti, infermiere di 33 anni dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, originario dello Sri Lanka con casa a Mozzo, nella Bergamasca. “Con il mio lavoro assisto persone malate e fisicamente deboli - racconta -. Ho deciso di offrirmi volontario e di vaccinarmi subito per loro, per essere sicuro di non trasmettere questo virus”. E' stato scelto lui perché durante la prima ondata della pandemia è diventato senza che nemmeno lo volesse il simbolo di tutti gli operatori sanitari rimasti accanto ai pazienti malati di Covid-19, accompagnandoli se necessario nel momento estremo al posto dei loro familiari che non potevano neppure vegliare né tenere per mano i propri cari in fin di vita.



Con lui si sono sottoposti per primi alla vaccinazione anti-Covid il professor Carlo Signorelli che è docente all'Università Scienza e vita del San Raffaele e componente del Comitato tecnico scientifico regionale, la primaria di Malattie infettive dell'Asst lecchese Stefania Piconi, il presidente dell'Ordine provinciale dei medici Piercarlo Ravizza e il direttore di Chirurgia Piero Poli, insieme a operatori sanitari dell'Ats. Poi è stata la volta di un medico di famiglia del territorio, la responsabile della società esterna del servizio di pulizia nei nosocomi lecchesi, un medico del 118, alcuni volontaria delle associazioni di soccorso, impiegati e manager della sanità pubblica e privata convenzionata, sanitari delle case di riposo e altri rappresentanti di tutte le categorie sanitarie.



Il V-day nel Lecchese è scattato alle 15, dopo l'arrivo dei flaconi per preparare le dosi necessarie. Sulle operazioni hanno vigilato gli agenti della Digos comandati dal commissario capo Domenico Nera e della questura incaricati di scongiurare eventuali furti o altri problemi di sorta. All'anteprima della campagna di vaccinazione europea si sono sottoposti complessivamente in cinquanta, una sorta di avanguardia delle 10.564 persone da vaccinare complessivamente durante la prima fase: 1.658 operatori di Areu e volontari delle diverse associazioni di soccorso, 3.973 operatori di Asst, 150 di Ast, 194 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 679 dipendenti di strutture cliniche private, 2.065 anziani e ospiti di rsa e 1.935 operatori delle case di riposo. L'obiettivo è di vaccinare almeno tutti gli operatori degli ospedali pubblici entro tre settimane, prima del secondo richiamo per i primi vaccinati.



“Ha inizio oggi in Europa ed in Italia la campagna di vaccinazione per Sars-Covid 2”, spiega il direttore generale dell'Asst lecchese Paolo Favini, che ha sperimentato personalmente il coronavirus di cui si è ammalato”. E' spettato a lui il compito e l'onore di dare il via all'importante momento: “Non nascondo emozione e gioia per questo importante traguardo che la scienza internazionale ha raggiunto in meno di un anno. Invito tutti i lecchesi, sempre attenti alle problematiche di salute, a credere in questo vaccino che al momento costituisce l’unica vera arma per combattere il coronavirus”. “E' davvero una giornata importante – aggiunge Emerico Panciroli, direttore sanitario di Ats della Brianza -. Si tratta dell'avvio simbolico di una campagna vaccinale, oggi comunque vogliamo dare un messaggio importante ai cittadini vaccinando chi opera a diversi titoli in ambito sanitario e sociosanitario. “Sono lieto di fare la vaccinazione a Lecco, territorio al quale mi sento di appartenere – si associa Carlo Signorelli -. Si parla continuamente di ripresa, io preferisco definirla rinascita, come è scritto anche nel logo con la primula scelta come simbolo di questa campagna, perché occorre realizzare una felice sintesi tra difesa della salute e della vita e rilancio dell’economia”.



Al varo del Vaccination-day a Lecco hanno assistito tra gli altri anche il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. “E' un segnale di speranza, speriamo il ritorno ad una vita pre-Covid”, sottolinea il primo. “Oggi abbiamo un'arma in più insieme a tutte le altre che ancora dovremo mantenere perché ci vorranno mesi – dice invcece il primo cittadino di Palazzo Bovara -. Il vaccino è uno strumento di speranza nei confronti del 2021 dopo questo 2020 che non è vero che è un anno triste, perché ci ha insegnato tanto nell'essere comunità”.

