Preso il grossista degli stupefacenti, due quintali stoccati a Milano

Nel box invece dell’auto teneva la droga, tanta droga, quasi due quintali. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato un lecchese di 50 anni: è sospettato di essere il grossista della droga, che riforniva i pusher delle piazze di spaccio di tutta la provincia e anche di quelle vicine. I 200 chili erano stipati in un garage nell’hinterland di Milano.

I poliziotti del commissario capo Gianluca Gentiluomo hanno trovato e sequestrato 177 chili di hashish divisi in grossi panetti, 8 chili di marijuana imbustata a sacchi, 2 chili di cocaina e altri 2 di eroina. L’intera partita in blocco vale 500mila euro, ma tagliata, divisa in dosi e smerciata al dettaglio la cifra raddoppia e supera il milione.

"Riteniamo di aver interrotto un importante canale di traffico di sostanze stupefacenti in questo e altri territori confinanti, sottraendo alla rete degli spacciatori importanti fonti di approvvigionamento", spiega il questore di Lecco Ottavio Aragona. Le indagini sono durate mesi, alla vecchia maniera: pedinamenti, lunghi appostamenti notte e giorno senza tregua, attività tecniche incrociando targhe e numeri di telefono, fonti confidenziali, controlli serrati nei posti frequentati dai tossicodipendenti risalendo la piramide dello spaccio, dal pusher da marciapiede a chi sta sopra e poi ancora più in alto, fino ad arrivare a lui. Gli investigatori hanno così localizzato il deposito dove il 50enne nascondeva la droga, che poi smistava e piazzava di volta in volta.

La rimessa non è sua, è intestata a un prestanome: i poliziotti hanno dovuto pazientare parecchio e aspettare di essere certi che ci fosse pure lui per mettere a segno la retata finale senza mandare tutto a monte. Quando sono stati sicuri di poterlo incastrare, è scattata la perquisizione. Ora il magazziniere della droga è in carcere. Le indagini però non sono finite, si punta al livello ancora superiore.

Daniele De Salvo