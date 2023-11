Premiati due poliziotti della Polstrada, salvarono un uomo

Quando hanno visto il corpo esanime del 63enne galleggiare trascinato via dalla corrente, si sono tolti gli stivaloni, si sono slacciati la cintura con la fondina della pistola d’ordinanza, si sono levati il giubbotto della divisa e si sono tuffati nel fiume, nonostante l’acqua gelida, il buio e il rischio di essere portato via pure loro dalla forza del fiume o di andare a fondo per il peso dei vestiti zuppi. Lo hanno raggiunto afferrato e trascinato a riva, insieme ad un brigadiere dei carabinieri. Un anno dopo quel gesto di coraggio, l’assistente capo coordinatore Roberto Curi e l’agente Sergio Aiuto della Polstrada di Lecco, stati premiati dall’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa durante la Giornata della sicurezza stradale e di fraternità della strada. Con loro sono stati premiati con un attestato anche il caposquadra Oscar Invernizzi, Carlo Massetti, Alessandro Mauri, Michele Pierno, Gianluca Todde e Davide Pozzessere, Vigili del fuoco di Lecco che hanno salvato un automobilista bloccato tra le lamiere per un tamponamento a catena in estate a Introbio. D.D.S.