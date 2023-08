Premana, manovra sbagliata con la moto: precipitano per oltre 100 metri in un canalone

Premana (Lecco), 19 agosto 2023 – Due motociclisti di 35 e 46 anni sono precipitati in un canalone di un centinaio di metri. Sono stati recuperati dai tecnici del Soccorso alpino, con il supporto dei soccorritori dell'eliambulanza di Areu dei vigili del fuoco. E' successo in nottata a Premana, località Prodace, all’Alpe Rasga.

I due stavano percorrendo una strada sterrata in sella alla stessa moto: era buio, il centauro alla guida ha compiuto una manovra errata e sono finiti entrambi in un canale molto impervio in mezzo al bosco. Gli alberi hanno in parte frenato la caduta, ma i due sono precipitati per oltre un centinaio di metri.

L'operazione di salvataggio è stata molto complessa, i soccorritori del Soccorso alpino della stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana hanno impiegato più di tre ore per raggiungerli e portarli al sicuro.

Hanno lavorato quindici tecnici di tutte le tre squadre di Premana, Dervio e Barzio. Hanno dovuto intervenire con manovre difficili e un sistema di carrucole e contrappesi. Per illuminare la zona i vigili del fuoco hanno azionato i proiettori dei loro mezzi di soccorso e i soccorritori dell'eliambulanza puntato il loro proiettore di bordo, ma per il resto i soccorritori del Cnsas hanno dovuto arrangiarsi con le loro torce frontali.

Una volta recuperati, il 35enne e il 46enne sono stati affidati ai volontari della Croce rossa di Premana e trasferiti in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Le loro condizioni non sono gravi.

Lunedì di settimana scorsa un 79enne a Premana è morto dopo essere finito con la jeep che stava guidando in un burrone per una manovra errata.