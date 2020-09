Premana (Lecco), 16 settembre 2020 – Un cercatore di funghi è morto caduto in un burrone. La vittima è Giancarlo Casella di 56 anni, vicebrigadiere della Guardia di finanza di Milano. E' precipitato in un dirupo nella zona della Valle dei Forni. A lanciare l'allarme è stata nella tarda mattinata di oggi la moglie. Per cercarlo sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i colleghi.Sono decollati da Malpensa in elicottero anche i pompieri dell'Elinucleo del 115 per una perlustrazione aerea. Nel tardo pomeriggio il finanziere è stato individuato, ma privo di vita e ai soccorritori non è rimasto altro che recuperare la salma.

