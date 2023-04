Premana, bimba di 4 anni morsa al volto da un cane: soccorsa con l'eliambulanza

Premana (Lecco), 25 aprile 2023 – Una bimba di 4 anni è stata morsa al volto da un cane. È successo nella mattinata di oggi, a Premana. È stata soccorsa dai sanitari di Areu in eliambulanza. La piccola è stata morsa vicino a una baita nella zona della località Zuc, in montagna. Dopo le prime cure è stata trasferita direttamente con il mezzo d'emergenza aereo all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Le ferite che ha riportato non sarebbero gravi, ma si è molto spaventata. Di quello che le è accaduto sono stati avvisati pure i carabinieri.

I precedenti

Lo scorso dicembre a Galbiate tre rottweiller – la mamma e i suoi due cuccioloni – hanno aggredito durante una festa all'asilo un bambino di 8 anni e la mamma di 28, un altro di 9 e una maestra di 66 anni. I tre molossoidi in branco erano scappati dal recinto dove erano custoditi e non è stata nemmeno la prima volta. A novembre invece a Maresso di Missaglia, un amstaff ha azzannato al viso un bimbo di 4 anni, figlio della compagna del proprietario dell'animale. Non avrebbe morso volontariamente, ma mentre stava giocando.