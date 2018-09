Paderno d'Adda (Lecco) 18 settembre 2018 – Gli studenti e i pendolari da mercoledì hanno a disposizione un treno in più. Per cercare di limitare i disagi provocati dalla chiusura del ponte San Michele tra Paderno d'Adda e Calusco, i responsabili di Trenord hanno istituito un ulteriore treno straordinario che parte alle 6.01 da Milano Porta Garibaldi ed effettua fermate intermedie a Milano Greco Pirelli (6.09), Sesto San Giovanni (6.13), Monza (6.19), Arcore (6.25), Carnate (6.31), raggiungendo Paderno Robbiate alle ore 6.38.

Da giovedì inoltre sarà anticipata alle ore 6.45 la partenza dei bus sostitutivi da Paderno Robbiate diretti alle stazioni di Bergamo e Ponte San Pietro istituiti sempre per gli studenti iscritti alle scuole bergamasche. Rimane confermata l’effettuazione del treno straordinario in partenza da Bergamo alle ore 7.10, con fermate a Verdello (7.17), Pioltello (7.39), Milano Lambrate (7.50), Milano Greco Pirelli (7.58). Sulla linea Milano - Bergamo via Carnate i treni circolano solo tra le stazioni di Milano e Paderno Robbiate e tra Calusco e Bergamo: le stazioni di Calusco e Paderno sono collegate da un servizio di bus sostitutivi, soggetto alle condizioni del traffico stradale, per un tempo medio di percorrenza non inferiore ai 45 minuti.

Ai viaggiatori della tratta Calusco - Ponte San Pietro diretti a Milano si consiglia di utilizzare i treni in partenza da Bergamo via Pioltello. Si conferma che per gli spostamenti a valle e a monte del ponte interrotto sono validi i titoli di viaggio utilizzati per la tratta Bergamo-Milano via Carnate. Il sistema della mobilità della zona è sottoposto a un costante monitoraggio per valutare miglioramenti e modifiche.