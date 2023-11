Pomeriggio di violenza. Ad affrontarsi bande di ventenni

Bande di ragazzi di strada che si muovono in comitiva e con comportamenti violenti. Venerdì, nella zona della stazione ferroviaria, si sono registrati risse, tentativi di rapina e un accoltellamento ai danni di un diciottenne (ferito non gravemente). Una trentina di ventenni, soprattutto stranieri di seconda generazione, si sono affrontati più volte nel corso del pomeriggio fino all’epilogo violento. La gang avrebbe anche tentato di portare via i soldi a tre coetanei, senza riuscirci. Un primo intervento della Polizia locale si è reso necessario già all’ora di pranzo perché un folto gruppo si era concentrato proprio davanti all’ingresso della stazione. Alla vista delle pattuglie, i giovani si sono spostati nella vicina via Romanino, e qui sono scattati spintoni e botte. Avrebbero cercato di rapinare tre coetanei di passaggio sulla via, la reazione degli aggrediti ha scatenato una colluttazione generale, finché le vittime sono riuscite a trovare riparo in un’azienda di via Kennedy. Solo l’intervento dei lavoratori ha dissuaso i rapinatori.

La violenza è proseguita nelle ore seguenti, finché nel tardo pomeriggio sulla scena è comparso un coltello, vibrato all’indirizzo di un diciottenne. Spintonato, il giovane è caduto a terra e ha rimediato non solo la lesione da arma da taglio, ma anche un trauma cranico. Condotto in ospedale, non è grave.B.Ras.