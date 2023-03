Poche le nascite in reparto, trasferite le infermiere puericultrici

La cicogna non passa più dall’ospedale di Merate. Le infermiere puericultrici che gestivano il Nido del reparto di Ostetricia ormai non servono perché non c’è lavoro per loro. Sono state trasferite altrove. Sono una quindicina. Da inizio anno al San Leopoldo Mandic sono nati solo 31 bambini. Di questo ritmo il 2023 si chiuderà con nemmeno 150 fiocchi rosa o azzurri, oltre cento in meno dei 280 del 2022 da record negativo di denatalità in corsia, meno di due terzi dei 500 parti minimi al di sotto dei quali un punto nascite dopo due anni deve essere chiuso per legge. Le infermiere in esubero sono destinate ad altri servizi, per dare una mano ai colleghi o sostituirli dove mancano, cioè quasi ovunque. Il loro posto è stato preso dalle ostetriche. Molte di loro tuttavia durante la carriera non hanno svolto altri incarichi. Inoltre non più tardi di un paio di settimane prima dell’annuncio del trasferimento, erano state rassicurate dal dottor Roberto Bellù in persona, primario del dipartimento Materno infantile di tutta l’Asst di Lecco, cui fa campo il presidio brianzolo, che non sarebbero state spostate.

"In relazione alle difficoltà di reclutamento del personale infermieristico e delle carenze di organico che riguardano, nell’intera azienda, diverse aree di assistenza e in particolare il dipartimento Materno infantile, è stato avviato un progetto di integrazione delle figure ostetriche nelle strutture delle Neonatologie dei punti nascita aziendali, con il solo fine di ottimizzare l’assistenza al neonato e recuperare risorse di difficile reperimento nell’attuale contesto sanitario, attuando quanto le normative vigenti prevedono in tema di requisiti assistenziali per il neonato fisiologico o con patologia minore", ammettono e spiegano i dirigenti della sanità pubblica provinciale. "Il nuovo assetto – proseguono – garantisce, attraverso le ostetriche, una continuità assistenziale e un servizio di alta professionalità e attenzione nei confronti dei bisogni delle mamme e dei nuovi nati".

Daniele De Salvo