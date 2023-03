Piste ciclabili inclusive: "Tutti hanno il diritto di fare attività fisica"

Non solo gite in montagna o pagaiate al lago. Lecco è anche una città ciclabile, per tutti, pure per i diversamente abili e i portatori di handicap. È il progetto "Born to be wild by bike", "Nati per essere selvaggi in bici". L’iniziativa garantisce a minori e adulti con disabilità il diritto di sperimentare l’attività fisica su bicicletta. Lo hanno varato gli operatori della coop sociale La Vecchia Quercia e gli appassionati di pedale della Fiab, associazione cicloambientalista, grazie anche ai soci di Fondazione comunitaria del Lecchese, ai responsabili di Linee Lecco che è la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano, agli amministratori comunali di Palazzo Bovara e a diversi privati cittadini. Tutti insieme hanno compiuto un’impresa da tappone dolomitico. Sono già state comprate sei bici: bici cargo, bici a pedalata assistita, tandem, bici-carrozzelle, bici a triciclo... affinché ognuno abbia la bici più adatta, senza escludere nessuno. "Il progetto – raccontano Antonella Cuppari, responsabile dell’Area sociale – Adulti con disabilità della Vecchia Quercia, e Paola Schiesaro presidentessa di Fiab Lecco - è nato dall’incontro e da una comunanza di obiettivi, fra cui promuovere e normalizzare la buona pratica, ecologica e salutare, dell’utilizzo non occasionale della bicicletta in città da parte di tutte le persone". Le biciclette, a disposizione di chi ne fa richiesta, si trovano in rimessa nel deposito del parcheggio della Ventina a Pescarenico, a due passi, anzi a due colpi di pedale, dalla ciclabile lungo l’Adda. Il progetto sta crescendo. È stato siglato un Patto territoriale di collaborazione e cura a cui hanno aderito gli operatori della Rete dei Servizi per le disabilità e dei Servizi integrati per la domiciliarità del Comune di Lecco, della Federazione Coordinamento Handicap, dell’associazione Profumo di Betania e anche l’Ufficio scolastico provinciale. "Perché la strada è di tutti, è il nostro motto", ribadisce la presidente di Fiab Lecco. D.D.S.