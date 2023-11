La Picco Lecco celebra il Manzoni con 12 maglie speciali

Lecco, 14 novembre 2023 – Sport, cultura e turismo a braccetto nella curiosa iniziativa lanciata dalla Pallavolo Picco Lecco. Per il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni la squadra del presidente Dario Righetti ha deciso di presentare il progetto “Libero is a New State of Mind” – Take your time to discover Lecco.

Di cosa si tratta? La Picco ha deciso di tributare un doveroso omaggio al cittadino più illustre di Lecco attraverso l’utilizzo di maglie speciali indossate dal “libero” ritraenti 12 personaggi dei Promessi Sposi.

Il presidente Righetti, insieme al general manager Alessandro Alippi, hanno illustrato nuovo progetto è stato presentato al Centro Sportivo Comunale “Al Bione” alla presenza del sottosegretario per l’Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti (in città insieme al ministro Valditara), al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini e al capogruppo in Comune di Lecco, Filippo Boscagli.

“Lo sport è uno straordinario strumento di aggregazione, capace di coinvolgere migliaia di giovani e che, per loro, rappresenta un’alternativa virtuosa alle brutte strade che la cronaca ci riporta quotidianamente ha spiegato Zamperini -. La Pallavolo Picco Lecco, da oltre 50 anni porta avanti con serietà valori fondamentali come lo spirito di sacrificio. Progetti come questo contribuiscono alla valorizzazione di Lecco e alla diffusione di un approccio integrato tra sport e cultura, infatti, l’iniziativa prevede anche partnership con le eccellenze locali per offrire esperienze legate al territorio”.