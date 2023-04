Picchiata e rapinata dopo avergli dato ospitalità Senza dimora arrestato

Aveva trovato ospitalità da una donna comasca di 68 anni, in centro città, ma giovedì sera l’ha picchiata e rapinata di telefono cellulare e 100 euro. L’uomo - Stefano Giudici, senza fissa dimora di 37 anni – è stato arrestato dalla Squadra Volante, chiamata dalla vittima. Il motivo dell’aggressione, pare sia riconducibile alla convinzione che la pensionata avesse favorito un incontro della fidanzata di Giudici con un altro uomo, ospitandoli in casa in sua assenza: idea che si è rivelata totalmente infondata. Processato per direttissimo, Giudici ha chiesto i termini a difesa, e intanto rimarrà in carcere fino a maggio, quando è stata fissata la prossima udienza.