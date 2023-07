Picchia la madre e la costringe a prelevare Finisce in carcere

Per l’ennesima volta, ha picchiato la madre, costringendola ad accompagnarlo all’ufficio postale per prelevare 200 euro per acquistare droga. I carabinieri di Mariano Comense, sono però intervenuti arrestato in flagranza di reato, per tentata estorsione, un uomo di 26 anni di Mariano Comense. È inoltre emerso che i maltrattamenti e le estorsioni nei confronti della madre, 56 anni, erano continui, senza che la donna lo denunciasse, e che le stesse condotte erano subite a lungo sia dalla sorella della madre che dalla nonna. Le tre donne vivevano da mesi una situazione di assoggettamento e terrore che le aveva portate, solo nell’ultimo periodo, a consegnare al ventiseienne circa 20mila euro. Ora l’uomo è in carcere. Pa.Pi.