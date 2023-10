Perledo, frana nella notte: chiusa per smottamento la Strada del Verde

Perledo (Lecco), 29 ottobre 2023 - È stata chiusa la Strada del Verde a Perledo, per uno smottamento che si è verificato nella notte nel tratto tra Gittana e Riva di Gittana. Sulla carreggiata sono caduti un paio di metri cubi di roccia, ma a preoccupare il sindaco Fabio Festorazzi che ha deciso in via precauzionale di chiudere la strada è il muro di contenimento che si trova più in alto e che risulta pericolante. In attesa di nuovi sopralluoghi, alla presenza dei proprietari, dei tecnici e dei geologi il passaggio è stato interdetto e auto e pedoni non potranno circolare. Un territorio fragile quello del paese, nel marzo scorso alcuni distacchi di materiale roccioso avevano interessato la statale 753 di Esino che collega la frazione che si trova a lago con Cortenova, in Valsassina.