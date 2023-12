Perde il controllo dell’auto e si schianta contro muro. Conducente in ospedale

Una brusca sbandata, poi lo schianto contro il muro di sassi e l’auto cappottata su un fianco. Il brutto incidente si è verificato ieri pomeriggio a Pescate, alle porte di Lecco, lungo la Sp 60. Alla guida dell’auto c’era una donna di 48 anni.

È stata soccorsa dai vigili del fuoco di Lecco, che l’hanno estratta dall’abitacolo del mezzo in cui era rimasta bloccata, e dai sanitari di Areu. Dopo le prime cure in strada, è stata trasferita d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, dove è stata ricoverata sotto stretta osservazione. La 48enne non versa comunque in pericolo di vita.