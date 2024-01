Lecco-Como, pendolari già sul piede di guerra: dopo le feste si riprende sui treni degli anni ‘70

Non è stato un buon inizio di anno per i pendolari della linea ferroviaria Lecco-Como. Al termine delle vacanze di Natale, lunedì e martedì, nei primi due giorni di ripresa hanno dovuto viaggiare su convogli degli anni ‘70, stretti come in una scatola di sardine.

I cimeli vecchi di mezzo secolo sono stati riesumati e rimessi in circolazione per sostituire uno dei più moderni e capienti diesel Atr di nuova generazione che normalmente calcano i binari della linea. A denunciare la situazione sono stati per primi i portavoce del comitato dei pendolari della Lecco-Como appunto, ma sulla questione ha presentato un’interrogazione al Pirellone pure il consigliere regionale dem Gian Mario Fragomeli.

“Perché sulla linea Lecco-Como viaggiano ancora locomotive vetuste se Regione Lombardia sta portando avanti un importante piano di acquisto di materiale rotabile con l’obiettivo di abbassare l’età media dei convogli e di migliorare il servizio? Perché Trenord non utilizza la locomotiva Atr che è stata prodotta e comprata per sostituire i treni piccoli e inadeguati che provocano numerosi disagi a studenti e lavoratori pendolari? Ma soprattutto cosa dice Regione Lombardia, che ha il compito di verificare il rispetto del contratto, monitorando l’andamento del servizio e controllando il livello di qualità erogata, tra cui la puntualità e la regolarità?", è la sfilza di domande poste all’assessore lombardo ai Trasporti Franco Lucente.

"Sulla linea Como-Lecco circolano 23 corse al giorno, tutte effettuate da treni diesel Atr di nuova generazione – spiegano e replicano da Trenord –. Nei primi due giorni della settimana, per esigenze manutentive straordinarie di un convoglio Atr, due corse della linea sono state effettuate da un treno Aln 668, utilizzato per servizi di riserva. L’alternativa alla temporanea sostituzione sarebbe stata la soppressione delle corse".

Da ieri la situazione sembra comunque essere tornata alla normalità. Ma intanto i viaggiatori guardano già con estrema preoccupazione all’inizio del periodo estivo e in particolare al mese di giugno, quando la linea ferroviaria verrà chiusa per essere completamente elettrificata. I pendolari di Lecco e di Como che ogni giorno si spostano in treno per motivi di lavoro rischiano di restare completamente a piedi a causa dell’intervento sull’infrastruttura ferroviaria.