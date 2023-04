Paura nube tossica nella casa di riposo Ma era un falso allarme

Allarme nube tossica in casa di riposo. L’altra sera all’istituto geriatrico e riabilitativo Costantino e Giuseppina Frisia di Merate sono accorsi a sirene spiegate i sanitari di Areu dell’automedica e di due ambulanze e i vigili del fuoco del vicino distaccamento di volontari del 115, perché in un’ala della Rsa si era diffuso un odore acre, come se l’aria fosse satura di qualche sostanza pericolosa. In realtà sembra che un aerosol utilizzato per sanificare alcuni ambienti sia stato semplicemente aspirato e diffuso dall’impianto di aerazione in diversi locali della Rsa. Una volta accertato che non c’era alcun pericolo e verificato che nessuno aveva bisogno di assistenza, né tra gli ospiti né tra gli operatori, è stato dichiarato il cessato allarme.