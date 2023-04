Paura e fiamme nella notte in una cascina agricola In fumo tonnellate di paglia

Fiamme nella notte tra martedì e mercoledì in una cascina di via Orzivecchi a Roccafranca, nella frazione di Ludriano. L’incendio è divampato nella tarda serata del 25 aprile all’interno dell’azienda agricola e nel giro di poco ha carbonizzato macchinari e tonnellate di paglia, intaccando soprattutto un fienli. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Brescia, Chiari, Orzinuovi e Gardone Valtrompia, con il supporto di due autobotti e l’autoscala ‘Snorkel’. I pompieri hanno lavorato fino all’alba per riuscire a circoscrivere il rogo, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. Tutti gli animali presenti sono stati posti in salvo. Non si registrano feriti.