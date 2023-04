Paura del lupo e la Valchiavenna scrive ai ministri

Ieri è stata inviata una lettera, a firma del presidente della Cm Valchiavenna, Davide Trussoni, e di tutti i 12 sindaci del mandamento, sulla "presenza problematica del lupo in Valchiavenna". L’istanza è stata indirizzata ai Ministeri competenti, retti da Pichetti Fratin e Lollobrigida, alla Regione Lombardia e al presidente della Provincia di Sondrio. "L’obiettivo - spiega Trussoni - è di richiamare con forza l’attenzione a un problema che sempre di più sta interessando la Valchiavenna". Nei giorni scorsi, in territorio di Campodolcino, si sono verificate le uccisioni di una cerva e di 7 pecore. Nella missiva si fa riferimento "alle 13 predazioni estive con 70 capi morti a causa dell’attacco dei lupi con coinvolte 10 aziende agricole" e la forte preoccupazione per i riflessi negativi sul turismo. Mi.Pu.