Pasti sani e salutari fuori casa, Ats della Brianza e Confcommercio Lecco certificano i menù

Cibo doc anche fuori casa, per un pranzo o una cena di lavoro oppure per un pasto in compagnia. Lo certificano gli ispettori di Ats della Brianza insieme agli esercenti associati a Confcommercio Lecco, per garantire prodotti di qualità e salutari sui tavoli di bar, ristoranti e altri esercizi pubblici. I piatti sono marchiati con il logo identificativo "Pastosano"idiano" sui menù. Per ottenere il bollino verde di qualità le portate devono essere cucinate con materie prime fresche, alimentari che rispettano le tradizioni della gastronomia locale oltre che di stagione e a chilometro zero, prodotti e specialità della dieta mediterranea e devono essere ipocalorici e serviti in giuste porzioni.

"L’idea - spiega Nicoletta Castelli (nella foto), direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di Ats della Brianza - nasce dalla considerazione che un’alimentazione corretta è la base per il mantenimento di un buono stato di salute e dalla consapevolezza che circa il 54% degli adulti consuma un pasto fuori casa. Abbiamo quindi pensato di coinvolgere direttamente gli esercenti della ristorazione che possono promuovere i piatti salutari che vengono comunemente preparati nei loro locali, incentivandoli all’utilizzo di alimenti sani. Nel contempo, i clienti possono affidarsi a questo logo per sapere dove possono consumare pasti sani ed equilibrati". D.D.S.