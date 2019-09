Parlasco, 4 settembre 2019 - Il giallo dei resti umani trovati in una zona impervia di Parlasco potrebbe essere chiarito già nella giornata odierna. Il primo passo è già stato fatto: i carabinieri - guidati dal colonnello Claudio Arneodo, vicecomandante provinciale e a capo del Reparto operativo dell’Arma lecchese - hanno convocato i familiari di Pio Mainetti, 63enne, skyrunner scomparso lo scorso 14 maggio nella zona tra i Pizzi di Parlasco e il Monte San Defendente, che hanno confermato che gli indumenti, alcuni oggetti e l’orologio apparterrebbero al loro congiunto. Inoltre la Procura di Lecco ha affidato l’incarico all’anatomopatologo Paolo Tricomi che nella giornata odierna effettuerà l’autopsia e il test del Dna nella camera mortuaria del Manzoni dove sono stati trasportati i resti umani. Il magistrato di turno, Andrea Figoni, ritiene determinanti i risultati dei test. Saranno decisivi per chiarire l’identità di questi resti umani trovati nei boschi dell’Alta Valsassina all’alba di lunedì da due fungiatt che durante la ricerca dei prelibati miceti hanno notato indumenti e quando si sono avvicinati hanno fatto la macabra scoperta.

Molti sono gli interrogativi a cui dovranno essere date delle risposte: in primis a chi appartengano i resti umani, poi le cause e la data presunta del decesso. I due cercatori di funghi erano transiti da quella zona - secondo quanto ricostruito - anche altre volte, ma forse per la ricca vegetazione non aveva notato quegli indumenti e le spoglie umane. Hanno immediatamente allertato il sindaco di Parlasco, Renato Busi che ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno impiegato un paio d’ore per raggiungere a piedi la zona molto impervia, tra lago e Valsassina. Nessuna ipotesi al momento è esclusa, ma il luogo è lo stesso battuto per giorni la scorsa primavera da Soccorso alpino, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, con l’ausilio di elicotteri e unità cinofile. Pio Mainetti, grande sportivo, appassionato di corsa in montagna e conoscitore del territorio, era uscito di casa per la consueta sessione di allenamento senza più fare ritorno. «Stiamo cercando di verificare tutti gli elementi - sostiene il colonnello Claudio Arneodo – per identificare con certezza chi potrebbe essere rimasto vittima di una fatalità in base al luogo difficilmente accessibile, lontano e impervio».