Parco Guzzi Ci sono progetti e contributi

È destinato a cambiare volto il Parco Ulisse Guzzi, uno dei punti più amati da residenti e turisti che soprattutto in estate amano trascorrere le loro giornate sul lago. La riqualificazione della Poncia, com’è più conosciuto dai bagnanti, è stata presentata dal sindaco Roberto Azzoni, in collaborazione con l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Rusconi e i due progettisti, Piero Luconi e Sergio Fumagalli.

"Vogliamo rendere il parco più vivibile non solo d’estate, ma anche durante il resto dell’anno - ha spiegato il primo cittadino - Abbiamo partecipato al bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia aggiudicandosi un fondamentale contributo di 500mila euro. Il costo complessivo del primo lotto sarà di 650mila euro, mentre con il secondo si arriverà a superare il milione di euro". Le opere prenderanno il via subito dopo l’estate, il secondo lotto partirà successivamente. "Contiamo di trovare la risorse tra avanzi e con l’accensione di mutui - ha spiegato il sindaco - ma non si vedrà discrasia tra primo e secondo lotto, i lavori saranno continui. Stiamo sviluppando un turismo che dura quasi tutto l’anno e abbiamo pensato ad alcune modifiche proprio in quest’ottica". Nel parco verranno realizzati due padiglioni, il primo collocato all’ingresso ospiterà una cucina e una reception, il secondo verso il lago sarà un edificio polifunzionale con due bagni aperti al pubblico che potrà ospitare un bar. Una volta conclusi i lavori, entro la l’estate del 2024, l’intera area sarà affidata a un gestore attraverso una gara d’appalto.