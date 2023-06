Parapendio in volo finisce in tragedia, donna precipita a Gardone Riviera

Una folata di vento la solleva in aria, poi la lascia cadere e lei si schianta al suolo. Sono ore di grande apprensione per le sorti di una quarantaseienne, precipitata ieri con il parapendio a Gardone Riviera. L’incidente è capitato intorno alle 12,30 nei pressi del campo di volo di via Val Di Sur. Stando quanto ricostruito, l’imprevisto si è verificato in fase di atterraggio. Mancava poco per rientrare alla base e rimettere i piedi per terra. Ma il vento ha generato un imprevisto che la donna non è stata in grado di governare. La centrale Areu ha inviato sul posto l’elicottero. La turista è stata trovata in stato di inconscienza. È stata caricata sull’elisoccorso, munita di respiratore e poi condotta in volo all’ospedale Civile di Brescia. È ricoverata in un letto della Rianimazione. B.Ras.