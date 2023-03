Aspettando le Paralimpiadi: a Mandello il comune si tinge di viola per celebrare il campione Pelizzari

Federico Pelizzari

Mandello Lario (Lecco) – La facciata del municipio di Mandello Lario si tinge di viola per ricordare che fra tre anni esatti si disputeranno le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. E il comune lariano ha un buon motivo per farlo si chiama Federico Pelizzari, classe 2000, pluripremiato atleta di sci alpino proveniente proprio da Mandello. “Sono convinto valga la pena seguire i Giochi paralimpici del 2026 per conoscere una realtà emozionante e inusuale e per capire quanto impegno noi atleti mettiamo in gara – dice Pelizzari -. A Milano Cortina non vedo l’ora di gareggiare davanti al pubblico italiano”.

Le Paralimpiadi invernali si disputeranno il 6 marzo 2026. L’idea di illuminare di viola, colore internazionale della disabilità, i palazzi delle istituzioni è del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici. Si parte dai palazzi simbolo della Regione Lombardia e della Regione Veneto, come naturalmente Palazzo Lombardia a Milano. Ma non solo: anche gli assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Mandello Lario intendono sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo evento. La facciata sarà colorata di viola da domani, venerdì 10, fino al 16 marzo.