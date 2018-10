Paderno d'Adda (Lecco), 9 ottobre 2018 - Buona la prima assoluta per il pilota di bolidi verdi Nicola Ventura. Il driver 42enne di Paderno d’Adda del team Ecomotori ha conquistato il primo Campionato italiano Energy saving - Green endurance, riservato esclusivamente a veicoli 100% elettrici per promuovere e far conoscere caratteristiche e potenzialità dei mezzi ad emissioni zero, una novità inedita nel panorama delle competizioni motoristiche. La vittoria è arrivata settimana scorsa al Lingotto di Torino, il tempio dell’automobilismo tricolore, in concomitanza con Future mobility week, la settimana dedicata al futuro della mobilità sostenibile. Accanto al brianzolo si è seduta come navigatrice la giovanissima Daniela Marchisio, che ha appena 19 anni, in una sorta di passaggio di testimone o di trait d’union tra generazioni diverse.

«La mia navigatrice è figlia di uno dei primi e più assidui lettori storici di Ecomotori.net, il portale che ho fondato nel 2007 per promuovere, comunicare e diffondere la cultura della mobilità ecologica a 360° e che è diventato il punto di riferimento del settore – commenta il padernese -. Credo che il suo coinvolgimento diretto rappresenti già un risultato eccezionale poiché testimonia il cambiamento in atto e la maggiore sensibilità acquisita sulla mobilità sostenibile». I due hanno messo alla frusta ed esaltato al massimo con diverse prove di durata e regolarità le caratteristiche della loro compatta Renault Zoe, messa a disposizione dai titolari della concessionario ad Autovittani, una citycar con doppie batteria da kWh che può percorrere agevolmente dai 350 ai 400 chilometri in autonomia.

«L’efficienza energetica, lo stile guida, le strategie energetiche, l’analisi del percorso ed il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori costituiscono i fattori determinanti per la classifica conclusiva – spiega il Seb Vettel ecologico, che a differenza del ferrarista però vince sempre -. Non si tratta infatti di gare di velocità». Semmai ciò che conta sono i consumi, ridotti naturalmente, e i tempi di rifornimento, o meglio di ricarica. Nicola Ventura e la sua scudiera Daniela Marchisio oltre a laurearsi campioni italiani assoluti, hanno permesso a tutti i collaboratori di Ecomotori Estra racing team di mettere le mani sul titolo scuderie e ai tecnici di Renault di ottenere il titolo marche per i costruttori. E per il futuro? «Giusto il tempo di ricaricare le batterie e cominceremo a lavorare alle grosse novità per la stagione 2019», risponde il 42enne, che si conferma l’uomo da battere nelle competizioni mondiali per veicoli ecologici.