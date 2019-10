Paderno d'Adda (Lecco), 12 ottobre 2019 - Tra meno di un mese e a poco più di un anno di distanza dalla sua improvvisa serrata, il ponte San Michele riapre i battenti anche agli automobilisti. L’ultimatum è fissato per l’8 novembre, con trenta giorni di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. In vista della scadenza il lavoro procede a ritmi serrati per rispettare l’appuntamento. «Sulle campate 1 e 8, nella parte sottostante il livello stradale, sono in corso le operazioni di sabbiatura e verniciatura – spiegano dal cantiere -. Prosegue la posa di rinforzi sugli archi superiori e inferiori e sul diaframma dell’arco sul lato di Paderno d’Adda. Sul lato verso valle del camminamento pedonale sono stati posati circa 60 metri di pavimentazione con beole. Si avvia a conclusione, inoltre, l’installazione del parapetto storico».

Alcuni passanti – poiché il ponte è già attraversabile a piedi e in bicicletta – avvertono di aver notato una profonda fenditura nell’asfalto che copre il piano viario superiore. Da Rfi rassicurano però che la sorta di crepa si è aperta solo all’altezza del collegamento tra il viadotto e la «terra ferma» e dipende dagli interventi ancora in corso e non denota quindi assolutamente né pericoli né anomalie. Il restauro e il consolidamento del San Michele è un’opera monumentale, quasi quanto la sua costruzione, avvenuta tra il 1887 e il 1889: si calcolano già circa 200mila ore di lavoro, con 40 fra tecnici e operai impiegati contemporaneamente durante le fasi più impegnative e 25 ingegneri e geometri addetti alla progettazione, al coordinamento e alla direzione. Si stanno utilizzando, inoltre, innovativi sistemi di ponteggi sospesi, sono stati rimossi oltre 150 metri cubi di asfalti dell’impalcato stradale, 530 metri lineari rigorosamente a mano di guardavia esistente e 200 tonnellate di strutture in ferro e beole di camminamenti laterali poi riposizionati, sono stati praticati 8mila fori di vario diametro e sono stati realizzati mille metri quadrati di sabbiature, impermeabilizzazioni e asfaltature.