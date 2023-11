Ospedale Mandic da rilanciare. L’assessore Bertolaso: pronto a incontrare i sindaci

Rendere attrattivo l’ospedale di Merate per attirare operatori sanitari che adesso mancano. È l’obiettivo dell’assessore lombardo al Welfare, che tende una mano agli operatori sanitari e ai pazienti del San Leopoldo Mandic, oltre che ai sindaci del territorio preoccupati per il presente e il futuro dello storico presidio brianzolo, rimasto a costo di medici e infermieri e quindi di reparti e servizi, anche perché quasi tutte le risorse per la sanità pubblica provinciale vengono dirottate all’ospedale di Lecco. "Purtroppo, alcune realtà ospedaliere di questo territorio, come l’ospedale di Merate, risentono particolarmente della carenza di personale e dobbiamo fare in modo che invece tornino a essere attrattive dal punto di vista professionale – dichiara e garantisce Guido Bertolaso (nella foto), intervenuto ieri ad un convegno per il trentennale dell’istituzione dell’Ordine dei medici della provincia di Lecco, da cui è emerso che il 5% dei lecchesi ha 4 o più patologie croniche, il 36% due o più, il 60% almeno una –. Poniamo particolare attenzione sull’ospedale Mandic".

A differenza di quanto manifestato in molte occasioni da Paolo Favini, direttore generale dell’Asst di Lecco a cui l’ospedale di Merate afferisce, l’assessore regionale è disponibile, anzi intenzionato, ad incontrare proprio i primi cittadini di Meratese e Casatese: "Voglio ascoltare le loro proposte e lavorare insieme sul futuro di questa struttura". Nel suo intervento in videoconferenza ha pure ammesso che effettivamente nel Lecchese persistono criticità, comuni ad altre aree della Lombardia e d’Italia sebbene più marcate che altrove. Tra queste c’è certamente quella delle risorse umane, visto che i dipendenti dell’Asst lecchese si dimettono ad un ritmo di uno al giorno: "Ci stiamo spendendo moltissimo su questo fronte e vorremmo arrivare presto a eliminare il ricorso ai gettonisti". Al momento però non è possibile rinunciare ai liberi professionisti, perché altrimenti molte strutture specialistiche chiuderebbero, a Lecco come a Merate, mentre ormai l’Umberto I di Bellano non è più nemmeno un ospedale.

Daniele De Salvo