Osnago, ladri golosi e viziosi: rubano per due volte dolci, merendine e alcolici

Osnago (Lecco), 13 gennaio 2024 – Ladri golosi, come il cavallo della famosa pubblicità delle caramelle. Nella notte tra venerdì e sabato i ladri golosi sono entrati per due volte in azione al Penny Market di Osnago, a distanza di due ore e mezza l'una dall'altra, prima intorno alle 2, poi verso le 4 e mezza.

Forse hanno smaltito in fretta la grande abbuffata di dolci di Natale e dell'Epifania, perché in entrambi i casi dagli scaffali del discount hanno rubato solo dolci, merendine e caramelle, oltre a bottiglie di alcolici.

Sia prima che dopo hanno forzato sempre la stessa porta laterale di servizio del supermercato che si affaccia sul controviale della ex Statale 36.

Probabilmente è sempre opera degli stessi intrusi. In tutte e due le occasioni sul posto sono intervenuti i metronotte di un istituto di vigilanza insieme ai carabinieri, ma i ladri sono riusciti a scappare ogni volta. Era già successo la stessa cosa anche a inizio dicembre.