Ore di guerriglia nel carcere Dieci agenti aggrediti

Le difficoltà, all’interno del carcere Nerio Fischione di Brescia e in particolare nella struttura di Canton Mombello sono quotidiane, almeno secondo quanto denunciano i sindacati della polizia penitenziaria: Fp CGIL e Sinappe. Ancora disordini all’interno del carcere Nerio Fischio di Brescia, come denuncia la Fp CGIL. "Il bilancio di quanto avvenuto ieri mattina – dice Calogero Lo Presti, coordinatore regionale di Fp CGIL -è di una decina di agenti penitenziari aggrediti, due finiti al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, migliaia di euro di danni alla struttura tra cancelli forzati, motori elettrici divelti, sistema di videosorveglianza e telecamere sradicate, una cella incendiata, sezioni distrutte, insomma un bollettino di “guerra“ all’interno del carcere in un sempre più crescendo di disordini che ha visto diversi detenuti responsabili di aggressioni contro il personale di Polizia, numerosi atti di autolesionismo, minacce di ogni genere contro il comandante ed il personale". Sei i detenuti coinvolti per i quali è già in corso il trasferimento in altre strutture. Uno, già noto per episodi simili, è quello che ha dato fuoco alla cella. I poliziotti, raccontano, "mai visto nulla di simile all’interno di Canton Mombello". Personale fuori servizio è stato fatto rientrare per rinforzo. "Anche nella serata all’interno del Pronto Soccorso degli Spedali Civili momenti di terrore da parte di un detenuto, colui che ha scatenato i disordini, che è andato in escandescenza aggredendo sia i poliziotti e i sanitari presenti; con molta fatica è stato immobilizzato e neutralizzato – rimarca Lo Presti - Urgono immediati ed urgenti interventi da parte dell’Amministrazione". Ad intervenire è anche il sindacato Sinappe. "Questa organizzazione sindacale ha già chiesto ai vertici dell’amministrazione regionale l’allontanamento di detenuti che stanno assumendo comportamenti che turbano continuamente l’andamento dell’istituto, mettendo a repentaglio la sicurezza dello stesso - spiegano dalla segreteria del sindacato Sinappe - Il numero dei poliziotti che sono stati messi “fuori servizio“ sale sempre più, cosa si aspetta ad intervenire? Se la grave situazione non dovesse essere presa in considerazione questa organizzazione sindacale scenderà in piazza". Milla Prandelli