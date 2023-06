L’Orco del Karakorum: una spedizione d’élite punta ai 7.280 metri della vetta dell’Ogre

Un castello di roccia e ghiaccio che supera i settemila metri nel cielo del Karakorum: l’Ogre, l’orco, è una delle montagne più belle, inaccessibili e affascinanti del Pianeta, sulla quale sono stati scritte pagine rare ma importanti della storia dell’alpinismo, a partire dal 1977 con la prima salita realizzata da Chris Boninghton e Doug Scott. Durante la discesa, Scott si ruppe le gambe e scese a carponi fino al campo base.

Per la prima ripetizione si attese fino al 2001, quando a raggiungere la cima fu la spedizione guidata da Thomas Huber. Risale al 2013, infine, la salita portata a termine da Hayden Kennedy e Kyle Dempster, che per l’impresa vinsero il Piolet d’Or.

È questo l’obiettivo della nuova spedizione del ragno di Lecco Matteo Della Bordella, della guida alpina valdostana François Cazzanelli, dello svizzero Silvan Schüpbach e del francese Symon Welfringer. Gli scalatori appena partiti per il Pakistan tenteranno di raggiungere i 7280 metri della vetta dell’Ogre. Un obiettivo nuovo per Della Bordella, abituato ad exploit sulle grandi pareti di roccia, che cambia l’alpinismo a cui ci aveva abituati fin dalle prima spedizioni extraeuropee. Questa volta, sostenuto dal Club Alpino Italiano, si troverà a fare i conti con tutte le incognite che comporta una salita su una montagna così complessa, che supera i settemila metri.

“Non vedo l’ora di partire. L’Ogre è una montagna che sogno da tempo, si innalza in una zona spettacolare con molti picchi sopra i 7mila metri di quota, dove davvero c’è spazio per mettersi alla prova con progetti impegnativi", afferma Matteo Della Bordella. "Per me questo progetto rappresenta un’evoluzione per il mio alpinismo, uno step successivo. Vedo l’Ogre come il Cerro Torre, ma altissimo. Sicuramente una delle montagne più affascinanti che esistano sulla Terra. Tentarlo con François, Silvan e Symon sarà sicuramente un’esperienza".

Della Bordella è motivato in vista di una scalata che lo vedrà portare per la prima volta il logo del Club alpino italiano. "Per me è un vero onore, in quanto sono cresciuto alpinisticamente nel Cai. Con mio papà ho frequentato le scuole di alpinismo e quando ho fatto la mia prima via importante, il Pesce in Marmolada, indossavo la maglia con il logo del Sodalizio. Portarlo oggi in Pakistan, in una spedizione come questa, mi rende orgoglioso".

Sulla stessa lunghezza d’onda François Cazzanelli: "Quando Matteo mi ha proposto di tentare l’Ogre con lui, non ho potuto far altro che accettare. Quest’anno non avevo in mente di fare una spedizione in Pakistan, ma alla fine eccomi qui, pronto a tentare una delle montagne più affascinanti al mondo con una squadra affiatata e forte. Anche per me indossare il logo del Cai rappresenta un orgoglio, soprattutto in questo periodo. Vedo nel sodalizio una spinta importante verso l’attività alpinistica, un’attenzione diversa che non può che farmi piacere".

Il 27 giugno è previsto l’arrivo al campo base dei componenti della spedizione, dopo il quale si terrà la fase di acclimatamento, che si concluderà il 10 luglio. La finestra a disposizione per tentare la salita terminerà il 29 luglio. Il rientro in Italia di Della Bordella e Cazzanelli è in programma il 5 agosto.