Operazione “boschi sicuri” Freno allo spaccio di droga

di Lorenzo Crespi

Sono imponenti i numeri dell’attività di contrasto allo spaccio portata avanti negli ultimi due mesi nelle province di Varese e Como. L’operazione "Boschi sicuri", che ha visto un potenziamento dei controlli tramite l’impiego degli squadroni Cacciatori dei Carabinieri, ha permesso di infliggere un duro colpo alla criminalità. Dal 6 aprile al 12 giugno nei due territori sono stati effettuati 193 interventi, smantellati 131 bivacchi, arrestate 28 persone e denunciate 20. Sequestrati inoltre 39mila euro e 520 franchi svizzeri, 4 armi da fuoco e 483 munizioni, 4 machete, 12 coltelli, 2 spray urticanti, 45 telefoni cellulari, 27 bilancini e quasi 5 chilogrammi di droga, oltre a materiale per il confezionamento. A stilare il bilancio dell’attività il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ieri ha fatto ritorno nei luoghi del Varesotto dov’era già stato in visita a febbraio. E la prima tappa è stata Tradate, dove si è confrontato con i sindaci e i prefetti di Varese e Como. È una giornata storica per i nostri territori- ha commentato - i numeri raccontano un grandissimo e incessante lavoro svolto in questi mesi dalle forze dell’ordine. Avevamo promesso che non avremmo abbandonato le nostre comunità gli spacciatori e lo abbiamo fatto. Ci riappropriamo dei nostri parchi che tornano in mano allo Stato e nelle disponibilità di famiglie e cittadini". Nell’occasione l’esponente del Governo ha incontrato le unità dei Cacciatori dei cabinieri ai quali ha espresso il massimo ringraziamento per il proficuo lavoro di questi mesi. "È per me un onore salutare e ringraziare i Carabinieri degli squadroni Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna dei “Cacciatori” che hanno compiuto un lavoro straordinario in questi mesi - ha detto - risultati importanti che hanno segnato la svolta nelle attività di contrasto allo spaccio nei boschi". Dopo Tradate Molteni ha proseguito il suo tour a Germignaga, dove ha incontrato i sindaci dell’Alto Varesotto. "A oggi ci arrivano importanti sollecitazioni per applicare il modello “Boschi sicuri” anche in altre province della regione Lombardia - ha concluso Molteni - stiamo valutando tutte le possibili soluzioni. Tolleranza zero allo spaccio, ci stiamo riprendendo i nostri boschi riportando legalità e sicurezza".