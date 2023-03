Operaio travolto e ucciso da un albero Prata e la Valchiavenna lo ricordano

PRATA CAMPORTACCIO (Sondrio)

Ha destato grande tristezza in Valchiavenna la morte di Domenico Sandalini, 53 anni, originario di Madesimo, in quanto nella valle del Mera era molto conosciuto per le sue diverse attività lavorative. L’uomo ha perso la vita ieri l’altro proprio guadagnandosi il salario. A ucciderlo una pianta che stava tagliando lungo la strada provinciale che sale verso il passo San Marco, a Morbegno. L’operaio era dipendente della ditta Ghelfi di Campodolcino incaricata della potatura del verde lungo il collegamento dall’Anas. Chi conosceva Domenico riferisce del fatto che era molto contento dell’impiego assunto per la ditta valchiavennasca che si occupa anche dello spazzamento neve.

Sandalini da ragazzo, non aveva ancora la patente, aveva lavorato con il fratello al panificio “Al prestinee“ di Fabio Guanella a Campodolcino, dove ha lasciato bei ricordi. A Madesimo aveva praticato anche l’hockey su ghiaccio, un sport amato in Valle Spluga e lungo le sponde del Mera.

In tanti lo rammentano come gestore di due gelaterie nella città del Mera, "un uomo simpatico dalla battuta pronta". Poi ancora l’incarico di operaio alla Ghelfi e la vita familiare nella frazione di San Cassiano a Prata Camportaccio.

"L’intera comunità della Valchiavenna si stringe intorno alla famiglia - fa sapere il sindaco Davide Tarabini (Sandalini abitava a Prata Camportaccio da circa 4 anni) - Siamo vicini alla moglie Francesca e ai parenti tutti. Siamo profondamente scossi da questo lutto che li ha colpiti. Un terribile evento che lascia tutti senza parole. Un incidente sul lavoro che ci fa capire quanto le nostre vite siano fragili".

Domenico Sandalini lascia nel dolore la moglie Francesca Bongianni e i figli, due maschietti che frequentano le scuole primarie. La data del funerale non è ancora stata fissata.

L’uomo è morto agli Spedali di Brescia dove era stato portato dall’eliambulanza che ha base a Caiolo dopo il terribile incidente che si è verificato nella mattinata di lunedì scorso. Dopo il ricovero in codice rosso, Sandalini non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate al capo.

Carlalberto Biasini