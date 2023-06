Omicidio in Moldavia L’ultima telefonata "Aveva il morale a terra"

CERANO INTELVI (Como)

In Moldavia, la notizia dell’omicidio di Franco Bernardo, è rimbalzata dai quotidiani italiani. Un accadimento che nei giorni scorsi era passato sotto traccia, ma che ora è stato pubblicato dai principali siti nazionali di informazione, evidenziando come la nuova compagna sia la principale sospettata di quanto accaduto. La stessa ricostruzione dei fatti, per quanto accertato finora, fa riferimento alla indagini svolte in Italia, tra cui la testimonianza dei familiari che hanno sentito la vittima poche ore prima della morte, e che hanno raccontato di come hanno appreso del decesso. L’ultimo contatto con il figlio è avvenuto esattamente il 31 maggio, il giorno della morte, avvenuta nelle ore successive. Sui motivi della sua partenza il sessantaduenne era stato vago, e non aveva nemmeno precisato che si trovava in Moldavia, nella casa della sua attuale compagna – una cameriera di 56 anni conosciuta nel suo ambiente di lavoro, gli hotel italiani – con il figlio della donna. Aveva genericamente parlato di un viaggio per l’acquisto di un’auto, ma non era passato inosservato il suo atteggiamento, molto cupo rispetto al solito. Nei giorni successivi, era iniziato il turn over delle telefonate da parte di una donna, quasi certamente l’attuale compagna, con l’annuncio del decesso e la richiesta iniziale di 100mila euro per far tornare la salma in Italia. Una richiesta subito messa da parte anche grazie all’intervento del Consolato, che ha ricostruito e fatto da tramite su quanto accertato in Moldavia, e sui primi siti dell’autopsia, che fin da subito aveva evidenziato la morte per soffocamento e una lesione al collo. Poi meglio circoscritta in Italia. Ma a tutto questo dalla stampa moldava non è stata data immediata evidenza, forse anche a causa dell’ipotesi di reato attualmente formulata dalla Procura di Chișinău, al momento non qualificata come omicidio volontario.

Paola Pioppi