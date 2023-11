Omaggio a Pasut con la Grigna d’oro

Adriana nell’inverno del 1943-‘44 aveva appena 19 anni. All’epoca a quell’età non era nemmeno maggiorenne, eppure sfidò fascisti e nazisti come staffetta per aiutare i partigiani. Suo fratello partigiano Domenico, che aveva 23 anni, nel 1945 venne ucciso proprio dalle camice nere, ma lei le perdonò: "I partigiani non combatterono per spirito di vendetta, ma per ideali di libertà e di giustizia sociale", spiegò lei. Per quello che è stata, ha fatto, ha testimoniato, ad Adriana Pasut in Maggi, mancata all’età di 98 anni, verrà assegnata la Grigna d’oro, la benemerenza civica di Mandello del Lario, per il suo coraggio e la sua abnegazione civica. La Grigna d’ora spetta anche a Michele Zucchi, 101 anni, uno degli ultimi reduci di Cefalonia, che si è rifiutato di arrendersi ai tedeschi, una scelta pagata in seguito con la prigionia. Benemerenza civica per meriti sportivi e umanitari pure a Leo Callone, 78 anni, il caimano del Lario, campione di nuoto in acque libere. La consegna delle Grigne d’oro è in programma il 18 dicembre.

D.D.S.