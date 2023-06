Oliveto, riapre la Sp 46 della Valbrona: la Honolulu del Lario non è più isolata

Oliveto Lario (Lecco), 15 giugno 2023 – Oggi riapre la provinciale della Valbrona. La Honolulu del Lario presto non sarà più isolata. Dopo un mese e mezzo di serrata, la rimozione delle transenne con il passaggio dei primi automobilisti è in programma a partire dalle 17 in punto. La Sp 46 tra Oliveto Lario e Valbrona, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como, è chiusa dal 24 aprile scorso a causa di una frana caduto all'imbocco di una galleria. L'intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità è costato 100mila euro. I lavori sono stati eseguiti in via di somma urgenza.

La frana sulla Sp 46 della Valbrona

I lavori

Oltre alla rimozione di tutti i detriti, sono state potenziati i sistemi di sicurezza. Nello specifico, le opere effettuare in prima battuta hanno riguardato un accurato controllo e disgaggio delle pareti rocciose e del versante del dissesto, il ripristino e lo svuotamento delle reti anticaduta esistenti e la rimozione della vegetazione insistente sull’area. I tecnici hanno quindi proceduto all'installazione di una nuova barriera paramassi elastoplastica: è lunga 35 metri e alta 5. E' stata posizionata a monte della carreggiata. E' stata ricostruita pure la barriera stradale, che è certificata in acciaio zincato e si trova sul lato di valle per scongiurare che, in caso di altre frane, rocce e massi crollino e finiscano pure sulla parte di provinciale sottostante, proprio come successo in quest'ultima occasione.

La presidente della Provincia di Lecco

“Abbiamo completato le ultime finiture per poter riaprire la strada in completa sicurezza - commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il suo vice Mattia Micheli -. Ringraziamo in modo particolare i nostri tecnici e dipendenti, che hanno dato prontamente attuazione ai lavori per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile, tenendo conto anche della difficoltà nel reperire i materiali per allestire le nuove protezioni, non disponibili in pronta consegna. La rete paramassi ha fatto il suo lavoro bloccando parecchio materiale, ma si è rovinata ed è stato necessario sostituirla, con conseguente lieve allungamento dei tempi”. I lavori non sono conclusi, continuano settimana prossima, senza però interessare la sede stradale.

I disagi

A causa del blocco prolungato di uno degli unici due collegamenti da e per Oliveto Lario, quanti abitano e lavorano sul paese rivierasco hanno subito molti disagi e anche parecchi danni economici. L'unica alternativa alla Sp 46 è infatti rappresentata dalla Lariana, la Statale 583 Lecco – Bellagio. Residenti e commercianti sono rimasti tagliati fuori da Valbrona appunto, Asso, Canzo e gli altri centri a monte in provincia di Como e hanno dovuto allungare il giro di parecchi chiliomeri e minuti per spostarsi, con perdite di tempo e aumento dei costi di carburante. Si stima un calo di clienti e affari del 30%. Hanno disertato oliveto pure molti motociclisti e ciclisti, che la attraversano e si fermano per affrontare i tornanti della Sp 46 appunto oppure del passo del Ghisallo.