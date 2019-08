Oliveto Lario (Lecco), 12 agosto 2019 - Se l’è vista brutta un 50enne che, nella tarda mattinata di domenica 11 agosto, ha rischiato di affogare nelle acque di fronte a Onno. L’uomo si era tuffato per una nuotata poco prima di mezzogiorno quando, probabilmente a causa di un malore, ha iniziato ad annaspare.

Per fortuna altri bagnanti che hanno assistito alla scena si sono subito gettati nel lago per soccorrerlo e con l’aiuto di un salvagente sono riusciti a riportarlo a riva. Dopo una manciata di minuti in spiaggia sono arrivati i medici e gli infermieri volontari della Croce Rossa di Asso che hanno prestato le prime cure al nuotatore il quale, pur cosciente, era in grave stato di affanno. Alla fine è stato portato all’ospedale di Lecco. Nel pomeriggio l’elisoccorso di Milano è intervenuto al Pian delle Betulle, a Margno, per soccorrere un escursionista di 9 anni che era stato colto da un malore. Il bambino è stato portato all’ospedale Manzoni per accertamenti ed è stato dimesso in serata.

Nella notte, invece, a finire in ospedale sono stati tre ragazzi, uno dei quali ancora adolescente, per malori dovuti all’eccesso di alcol. Il primo intervento è avvenuto alle 2.20 in aiuto a una ragazza di 22 anni che si è sentita male sul lungolago Piave dopo una notte trascorsa in discoteca. Pochi minuti dopo in via San Francesco a sentirsi male è stato un 17enne, completamente ubriaco. Alle 3 l’allarme è scattato a Colico, dove un ragazzo di 29 anni è stato soccorso completamente ubriaco sul lungolago Polti. In paese oltre alla Croce Rossa sono intervenuti anche i Vf e i Cc chiamati dagli abitanti esasperati per l’ennesimo raid dei vandali che hanno rovesciato i vasi, rotto le luci e sradicate le piante lungo la passeggiata. Conseguenze della movida alcoolica.