Oliveto Lario (Lecco) - Fiamme nella notte a Oliveto Lario. Due auto sono andate a fuoco a Onno. Sono una piccola jeep e un furgonicino, posteggiati a bordo strada l'una davanti all'altro. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Lecco con un'autopompa e un'autobotte. L'allarme è scattato intorno a mezzanontte. I soccorritori del 115 hanno impedito intanto che l'incendio si propagasse ulteriormente e che raggiungesse le vicine abitazioni mettendo in sicurezza l'area, poi hanno spento il rogo. Dei due veicoli non è rimasto nulla, se non lo scheletro della carrozzeria, tutto il resto è stato completamente divorato dalle fiamme. Al momento non si sa ancora cosa abbia innescato l'incendio. Potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito a uno dei due mezzi, ma non si esclude il dolo, vista la rapidità di come di sono sprigionate le fiamme.

© Riproduzione riservata