Olgiate Molgora, lanciano la moto contro i carabinieri e scappano a piedi: in fuga i sospetti truffatori dello specchietto

Olgiate Molgora (Lecco), 6 settembre 2023 – Guardie e ladri, anzi guardie e truffatori sulle strade della Brianza. La rincorsa è finita con un incidente e la fuga, per ora, a piedi dei truffatori. I carabinieri del Nucleo operativo di Merate questa mattina a Olgiate Molgora hanno intercettato due motociclisti sospettati di essere i truffatori dello specchietto che stanno imperversando in zona. I due erano in sella alla stessa Yamaha Mt-03; i militari, in borghese invece, a bordo di un'auto civetta, un'anonima Fiat Punto. I carabinieri, dopo aver affiancato i sospettati, hanno esposto la paletta d'ordinanza e si sono qualificati mostrando il tesserino, intimando l'alt. I due centauri per tutta risposta hanno dato gas a manetta e sono scappati, innescando un inseguimento. Quando sembravano ormai alle strette, i truffatori hanno letteralmente lanciato la moto contro la macchina dei carabinieri per proseguire la corsa a piedi. I militari fortunatamente non sono rimasti feriti, mentre la loro auto ha subito qualche danno. L'Mt-03, che è stata sequestrata, risulta intestata a rom, probabilmente prestanome.