Oggiono, incendio nella cooperativa sociale: intossicate due lavoratrici

Oggiono (Lecco), 26 aprile 2023 – Due lavoratrici di una cooperativa sociale sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato da un incendio. Il rogo, subito domato, è divampato a Oggiono, all'interno della sede di Striscia gialla, nei locali adibiti a centro di formazione. Due donne di 46 e 51 anni sono rimaste intossicate, perché hanno inalato il fumo mentre spegnevano le fiamme.

Sono arrivati i vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Lecco, sia dal distaccamento di volontari di Valmadrera, che hanno subito messo in sicurezza la sede della coop. Sul posto anche i volontari di Lariosoccorso, che hanno assistito le due intossicate. Dopo qualche boccata d'aria fresca e di ossigeno i loro parametri sono migliorati e non è stato nemmeno necessario accompagnarle in ospedale per sottoporle a ulteriori controlli né cure.