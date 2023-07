Oggiono, i predoni dei trattori colpiscono ancora: rubato un John Deer da 100 mila euro

Oggiono (Lecco), 1 luglio 2023 – I predoni di trattori hanno colpito anche a Oggiono. Nei giorni scorsi hanno rubato un trattore John Deer 6800 da 130 cavalli con tanto di forche per movimentare balle di fieno e altri carichi. Vale almeno 30mila euro, ma per ricomprarlo nuovo ce ne vogliono 100mila. Il mezzo appartiene a una imprenditrice agricola del paese. “Lo utilizziamo soprattutto per i lavori più grossi e faticosi”, spiega la vittima, che lancia anche un appello affinché qualcuno la aiuti a ritrovarlo. "Se per grazia di Dio a qualcuno capita di vederlo, ci contatti", dice.

Furto su commissione

I predoni di trattori lo hanno caricato su un camion rubato, probabilmente rubato anch'esso a Nibionno. Era dotato anche di un rimorchio che però non è stato toccato. Verosimilmente si tratta di un furto su commissione. Si presume gli autori de colpo lo abbiamo subito smontano per rivenderlo come pezzi di ricambio oppure che lo abbiano immediatamente trasferito all'estero, per rivenderlo al mercato nero nei Paese dell'Est Europa oppure in Africa. Il traffico internazionale di trattori rubati solo in Italia vale intorno ai 300 milioni di euro e la Lombardia è una delle zone più colpite.

L'assessore regionale

“Oltre al danno per il singolo agricoltore si compie anche la beffa per il nostro settore primario, che vede sottratte macchine e attrezzature frutto di importanti investimenti e, di fatto, messe a disposizione di Paesi concorrenti per i quali produrre cibo nel rispetto di standard qualitativi e ambientali rigorosi non rappresenta certo una priorità”, spiega l'assessore regionale ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, che nei giorni scorsi ha incontrato il questore di Milano Giuseppe Petronzi proprio per tracciare il punto della situazione ed elaborare strategia per fermare i predoni di trattori.