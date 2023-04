Crisi del lavoro a Lecco: diminuiscono gli occupati e l’industria perde operai

L’occupazione frena in provincia di Lecco. Dopo quattro semestri con il segno positivo, il numero di quanti hanno smesso di lavorare supera quello di chi ha al contrario cominciato. I nuovi contratti sono 21mila, le cessazioni, per dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, fine dei periodi di lavoro e altro, sono invece 22mila con un saldo negativo di 984 unità.

In un quadro non particolarmente confortante, aumenta almeno il peso delle proroghe e delle trasformazioni di contratto: le proroghe che consentono di garantire continuità occupazionale sono più di 6mila, le trasformazioni che invece indicano un miglioramento contrattuale sono poco meno di 3mila, di cui 2mila di contratti a tempo determinato diventati a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato sono i più utilizzati: sono il 54%. Ci sono poi 5.500 contratti part-time, che sono il 27% di tutti i contratti, mentre hanno ottenuto il posto fisso in 5mila.

Solo nei servizi aumenta l’occupazione, mentre nell’industria diminuisce. Pure in agricoltura ed edilizia si registra un trend negativo, sebbene la situazione peggiore sembra essere quella del comparto del turismo. Tra zona di Lecco e hinterland, Meratese e Alto Lario non ci sono differenze. Più della metà dei nuovi contratti riguardano gli under 30, il 40% le donne.

"A livello occupazionale la seconda metà dell’anno scorso ha fatto segnare un rallentamento del mercato del lavoro lecchese, anche se ci sono alcuni segnali positivi come l’aumento significativo dei contratti di apprendistato", commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

“Il dato sulla crescita del ricorso all’apprendistato è incoraggiante e dev’essere ulteriormente sostenuto per favorire l’ingresso dei nostri giovani nel mondo del lavoro e la costruzione di un solido e qualificato futuro professionale", aggiunge il consigliere provinciale delegato Carlo Malugani. I lecchesi con un posto di lavoro sono 143mila, 81mila uomini e 62mila donne. I lavoratori dipendenti risultano essere 116mila, mentre gli indipendenti, cioè lavoratori autonomi e liberi professionisti, sono circa 27mila. Il tasso di inattività di quanti sono in età di lavoro è 30,9%, in lieve aumento.