Occupazione: c’è una frenata nei contratti

Dopo 4 semestri arriva la frenata del mercato del lavoro, con una diminuzione di quasi mille attivazioni di contratto rispetto a un anno fa. Le cessazioni raggiungono quasi quota 22mila unità. Il saldo è negativo: -984, quasi 2.400 unità in meno rispetto al 1° semestre 2022 e circa 1.600 in meno rispetto a fine 2021. È quanto emerge dal report dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, che ha analizzato i dati del 2° semestre 2022. A registrare un elemento più confortante di tenuta è il fenomeno delle proroghe, sopra le 6mila unità, e le trasformazioni di contratto. I tempi determinati si confermano la modalità più usata: su quasi 21mila attivazioni nella seconda parte del 2022 il 54,4% è a scadenza. Ci sono poi oltre 5.500 part-time avviati negli ultimi 6 mesi 2022 (il 27% del totale): l’orario ridotto supera un terzo dei tempi determinati e più di un quarto degli apprendistati. E sono questi ultimi a crescere del 30% rispetto al 1° semestre 2022 e dell’8% rispetto al 2° semestre 2021. "È un segnale positivo e per promuovere questa tipologia di contratti, abbiamo presentato alla Regione un patto territoriale sui temi delle competenze, dell’orientamento e del lavoro, a cui hanno aderito 43 attori pubblici e privati, finalizzato a ridurre il disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro", spiega la presidente della Provincia Alessandra Hofmann. Nel 2° semestre 2022 l’industria fa registrare un saldo negativo di 634 unità, con una diminuzione delle attivazioni nel settore metallurgico dell’11%, mentre nel tessile aumentano del 19% le cessazioni. Anche agricoltura e costruzioni mostrano un trend in discesa.