Nuovo stop al processo all’architetto di Putin

Terzo stop con rinvio (al 13 luglio) per il processo a Lanfranco Cirillo, il 64enne “architetto di Putin“ residente a Mosca nei guai per una presunta frode fiscale da 50 milioni (è imputato di esterovestizione e riciclaggio). I giudici - presidente, Luca Tringali - per la 2ª volta hanno riconosciuto il legittimo impedimento avanzato dall’avvocato Stefano Lojacono. La Procura di Mosca con 2 email aveva fatto sapere alla bresciana che Cirillo, cittadino russo dal 2014 e destinatario di un mandato di arresto europeo mai eseguito, non appare in condizione di lasciare la Russia in assenza di una formale richiesta di estradizione con tutti gli atti di accusa. Il procedimento, incagliato da mesi, si è spostato su un piano diplomatico. Il Tribunale ha incaricato gli Affari esteri di interloquire con il console in Russia per capire come procedere. E il ministero della Giustizia ha sollecitato la pm Erica Battaglia a valutare di trasmettere gli atti di accusa - 18 faldoni - all’estero al fine di ragionare su un’eventuale istruzione del processo in Russia. Il collegio ha ragionato sull’ipotesi di farlo partecipare alla prossima udienza in videocollegamento. Cirillo ha ribadito di voler "assolutamente essere processato perché innocente". B.Ras.