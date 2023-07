Nuovo colpo dei “predoni dei trattori“

"Se per grazia di Dio qualcuno lo ha visto, mi contatti per favore". È disperata Clara Invernizzi, imprenditrice agricola a cui i predoni hanno rubato un trattore. È un John Deer 6800 da 130 cavalli, con tanto di forche per movimentare balle di fieno e altri carichi pesanti. Nuovo vale oltre 100mila euro, usato, come quello che le hanno portato via, almeno 30mila. "Ci serve, ne abbiamo bisogno – spiega la vittima del furto -. È il mezzo che utilizziamo per i lavori più pesanti". Comprarne uno è un investimento proibitivo, con i tassi dei mutui alle stelle. Il trattore era parcheggiato fuori casa dell’imprenditrice, titolare di un’azienda agricola. Era dotato pure di un rimorchio, che però è stato staccato e lasciato al suo posto.

Si presume che i ladri lo abbiano caricato su un camion: la stessa notte a Nibionno, a pochi chilometri di distanza, è sparito un bilico telonato che potrebbe essere stato utilizzato per trafugare il John Deer, verde e giallo, che ne sono il marchio. Si presume si tratti di un furto su commissione compiuto dai predoni di trattori che stanno seminando il panico tra gli agricoltori di mezza Lombardia. Probabilmente lo hanno subito smontato per rivenderlo a pezzi, o l’hanno spostato in un Paese dell’Est Europa per poi spedirlo in Africa. "Oltre al danno per l’agricoltore si compie la beffa per il nostro settore primario, che vede sottratte macchine e attrezzature frutto di importanti investimenti, messe a disposizione di Paesi concorrenti", commenta l’assessore regionale a Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi (nel riquadro). D.D.S.