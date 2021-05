di Daniele De Salvo I carabinieri di Colico avranno una caserma e alloggi più grandi e confortevoli per ospitare più militari e quindi garantire più sicurezza e presidiare meglio un territorio strategico. Colico è infatti crocevia per tre province: Lecco naturalmente e poi quelle di Como e di Sondrio con cui confina. Durante l’ultima assemblea della Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera è stato...

di Daniele De Salvo

I carabinieri di Colico avranno una caserma e alloggi più grandi e confortevoli per ospitare più militari e quindi garantire più sicurezza e presidiare meglio un territorio strategico. Colico è infatti crocevia per tre province: Lecco naturalmente e poi quelle di Como e di Sondrio con cui confina. Durante l’ultima assemblea della Comunità montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera è stato approvato il progetto di realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Colico, che servirà anche Dervio, Dorio, Sueglio e Valvarrone. "Un passo importante", commentano insieme il presidente della Comunità montana Fabio Canepari e il sindaco di Colico Monica Gilardi.

Il progetto è stato approvato all’unanimità: "E’ un progetto dal forte valore sovracomunale che si estende su un ampio territorio, caratterizzato dall’insediamento di importanti gruppi industriali e da un significativo incremento della popolazione nel periodo estivo - sottolineano dalla Comunità montana -. E’ una risposta puntuale alle richieste di un rafforzamento in termini di sicurezza, controllo e presidio del territorio che provengono da tempo dalla cittadinanza". L’iniziativa prevede la sottoscrizione di un accordo locale semplificato con i politici di Regione Lombardia perché i finanziamenti necessari arriveranno anche dal Pirellone. La spesa prevista è di circa 3 milioni di euro, 2 dei quali finanziati appunto con fondi regionali, mentre 750mila euro verranno stanziati con risorse comunali. La nuova caserma verrà allestita in una palazzina di 1.500 metri quadri complessivi. Due terzi della superficie verranno destinati alla caserma vera e propria con sala d’attesa, guardiola, armeria, uffici, rimesse per le auto di servizio, mentre gli altri 500 verranno occupati dagli alloggi degli ufficiali e degli altri carabinieri con i loro familiari. Indicativamente ogni appartamento misurerà 110 metri quadrati, una misura standard delle caserme. La speranza è che il progetto venga tradotto in realtà senza gli intoppi che invece che stanno bloccando la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Oggiono, i cui lavoro cominciati nel 2010 non sono ancora terminati.