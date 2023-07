"No alle ruspe sul belvedere di Missagliola per costruire un edificio"

Quella collinetta è una sorta di belvedere da cui si domina Missaglia e il paesaggio circostante, nel cuore della Brianza. Il punto panoramico che sorge a Missagliola, frazione del paese, verrà però cancellato per lasciare posto ad un edificio residenziale. Lo prevede il nuovo Piano di governo del territorio. Molti abitanti, ma anche tanti amanti della natura, però non ci stanno e hanno promosso e sottoscritto una raccolta firme per sollecitare gli amministratori locali che l’area resti verde e diventi un parco a disposizione di tutti, come ipotizzato inizialmente.

"Con il nuovo Pgt si sono fatti cadere i diritti edificatori previsti in altre parti proprio su quest’area – spiega Marta Gilardi, promotrice della petizione -. È molto discutibile la scelta di trasferire su una zona già fin troppo edificata un ennesimo stabile, negando tutte le regole di tutela del paesaggio, dell’ambiente e sottovalutando i problemi che una sovraedificazione può portare, come la mancanza di servizi adeguati ai futuri residenti e un peggioramento della qualità di vita. Missagliola è la frazione con più bambini dopo il centro cittadino, eppure anche l’unica senza alcun giardino pubblico". Da qui la richiesta al sindaco Paolo Redaelli di dimostrare una maggiore sensibilità e di precedere lì un’area che valorizzi il territorio e la qualità di vita a beneficio di tutti. "Chiediamo di destinare l’intero terreno alla realizzazione di un parco giochi per i nostri figli e di un luogo di ritrovo per tutte le famiglie, dove potersi incontrare e condividere gli spazi pubblici in armonia con il paesaggio", domandano i firmatari della petizione. "È vero a Missagliola manca un parco giochi e stiamo valutando alternative dove realizzarlo", ammette il primo cittadino, che però respinge al mittente le accuse di essere un cementificatore, come dimostrato con il nuovo strumento urbanistico che, nel complesso, riduce di molto le future edificazioni e il consumo di suolo. D.D.S.