Nibionno, tamponamento a catena sulla Statale 36: gravissimo un automobilista di 28 anni

Nibionno (Lecco), 15 gennaio 2025 – Grave incidente stradale sulla Statale 36. Un automobilista di 28 anni residente a Muggiò è rimasto seriamente ferito ed è stato soccorso anche dai sanitari dell'eliambulanza di Como e trasferito d'urgenza in ospedale a Lecco. Ha riportato un trauma cranico e lesioni alla schiena, si trova ora ricoverato in prognosi estremamente riservata nel reparto di Rianimazione.

L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi nel tratto di Superstrada tra Nibionno e Veduggio, in direzione sud verso Milano, al confine tra le province di Lecco e di Monza. Si è trattato di un tamponamento a catena. Cinque le persone coinvolte, che hanno tra i 28 e gli 89 anni. Viaggiavano su quattro automezzi, tre macchine e un furgone. Sul posto i sanitari di Areu, con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Crice bianca di Besana Brianza, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

Per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza la Milano – Lecco è stata temporaneamente chiusa al transito, per poi istituire un restringimento di carreggiata. Pesanti le ripercussioni alla viabilità, con rallentamenti e incolonnamenti. Ieri pomeriggio un camionista di 61 anni ha perso la vita in un incidente sempre sulla Statale 36, a nel tratto dell'Alto Lario, a Colico.