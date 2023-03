Nell’incidente l’amico perse la vita Condannato a 3 anni e 4 mesi

Guidava sotto effetto di droga - cannabis - un’aggravante che gli è costata una condanna a tre anni e quattro mesi, più di quanto avesse chiesto in aula il pm Carlo Pappalardo, secondo cui “bastavano“ tre anni. Così si è concluso ieri il processo in abbreviato per il ventenne di Arzignano (Vicenza) imputato di omicidio stradale aggravato per l’incidente mortale del 24 ottobre 2021, in A4. Uno schianto in cui appunto perse la vita un amico coetaneo, Zakaria El Albi, a sua volta di Arzignano. Era l’alba di una domenica. La vittima viaggiava in autostrada in compagnia di tre amici su una Lancia Y dell’imputato, e il gruppo procedeva in direzione del Veneto. All’improvviso l’utilitaria, che pare procedesse a velocità sostenuta, tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto, in territorio di Castegnato, ha sbandato, ha perso il controllo ed è andata a sbattere con violenza contro uno spartitraffico in cemento. L’impatto ha proiettato all’esterno della macchina il povero Zakaria, che non ha avuto scampo. Ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civile di Brescia, l’operaio è morto un paio di giorni dopo. Feriti anche gli altri ragazzi, ma più lievemente. Ieri la giustizia ha presentato il conto al connazionale della vittima - originaria del Marocco - che era al volante dell’auto. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che si trovasse sotto effetto di droga. Una circostanza che ha appesantito la contestazione di omicidio stradale.