Nel mirino dei truffatori davanti al supermercato Denunciati gli autori

Le hanno fatto credere di aver perso delle monetine, mentre stava salendo in auto dopo aver fatto la spesa in un supermercato di Tavernerio, la scorsa settimana. Ma mentre la coppia, poi identificati in una peruviana di 33 anni residente a Trecate e un italiano 43 anni di Milano, distraevano la vittima, una donna di 67 anni di Alzate Brianza, un terzo complice le ha rubato la borsetta che era già stata appoggiata sul sedile nell’abitacolo dell’auto. I tre si sono poi allontananti su una Mercedes di proprietà dell’uomo. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno identificato e denunciato due dei tre ladri.