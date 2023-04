Nel discount della droga tanti i clienti dei pusher disponibili a servire i capi

I boschi della Brianza a ridosso della super Milano–Lecco come il bosco di Rogoredo alla periferia sud di Milano. Sono popolati da decine di spacciatori che vendono droga di ogni tipo ad ogni ora del giorno e della notte, e da centinaia di “fantasmi“ in cerca di dosi a prezzo di saldo. I clienti dell’immenso discount dello stupefacente a cielo aperto arrivano in auto, se ce l’hanno: accostano, si mettono in fila in attesa del loro turno, quando tocca a loro abbassano il finestrino, pagano, prendono quanto richiesto e poi ripartono. Gli altri si spostano in treno, lungo le stazioni della besanina, oppure a piedi in processione. Chi non ha soldi per pagare, si sdebita diventando un cavallino dello spaccio, una vedetta, l’autista degli spacciatori che si sono spartiti il territorio, oppure portando cibo, acqua, altri rifornimenti, perché per i “signori della droga“ l’importante è non perdere clienti e continuare a fare affari. Retata dopo retata via terra, perlustrazione aerea dopo perlustrazione aerea con il supporto dei colleghi del Secondo Elinucleo di Orio al Serio in volo con il loro elicottero Aw 109 Nexus di ultima generazione nome in codice Fiamma, controllo dopo controllo utilizzando pure i cani anti-droga del Nucleo cinofili di Casatenovo, sequestro dopo sequestro, arresto e denuncia dopo arresto e denuncia, segnalazione dopo segnalazione, multa dopo multa, i carabinieri si stanno però riappropriando di quella striscia di terra di nessuno tra la Statale 36, la Briantea e la Sp 51 La Santa tra Bulciago, Casatenovo, Nibionno, Costa Masnaga, Bosisio Parini, Barzanò, Molteno.

Durante la controffensiva, da inizio anno i militari del Comando provinciale di Lecco lì hanno già recuperato e sequestrato 5 chili di hashish, 3 etti di marijuana, 2 di cocaina, un etto e mezzo di eroina, piante di cannabis, spinelli, tre coltelli a serramanico e complessivamente 42mila euro in contanti, perché il mercato della morte nei boschi dello spaccio della Brianza vale centinaia di migliaia di euro. È per questo che qualcuno è pronto anche a sparare, con il rischio di ammazzare pure chi non c’entra nulla, come successo a febbraio sulla Como–Bergamo a Bulciago.

D.D.S.